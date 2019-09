Politiecontrole op asociaal en gevaarlijk rijgedrag in Willebroek Antoon Verbeeck

28 september 2019

10u55 0 Willebroek Lokale politie Mechelen-Willebroek voerde op vrijdagnamiddag 27 september verkeerscontroles uit in Willebroek. De controles waren hoofdzakelijk gericht op verkeersinbreuken die omschreven worden als gevaarlijk of asociaal rijgedrag.

“Vijf vrachtwagens werden op verschillende locaties in het centrum van Willebroek gecontroleerd. Allen hadden een losadres in de gemeente, hun aanwezigheid was dus gerechtvaardigd. Een voertuig werd geverbaliseerd op een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in de IJzerenwegstraat. De takeldienst werd opgeroepen om het voertuig te verplaatsen”, deelt de politie mee. “Een bestuurder kwam tegen hoge snelheid de IJzerenwegstraat ingereden. Hij kwam al slippend vanaf Veert aangereden. De chauffeur werd geïntercepteerd en diende een boete van 116 euro te betalen. Een andere bestuurder reed zonder veiligheidsgordel terwijl hij geen vrijstelling heeft. Een bromfietser werd geïntercepteerd in de Nieuwstraat na het negeren van het verkeersbord C1 en in de Emmanuel Rollierstraat kon een schoolbus niet parkeren op de voorziene parkeerplaats. Hierdoor diende de buschauffeur de leerlingen op de rijbaan te laten instappen. De fout geparkeerde bestelwagen werd geverbaliseerd en weggetakeld.” De politie geeft nog mee dat het ook in de toekomst controles zal uitvoeren op gevaarlijk en asociaal rijgedrag in woonkernen.