Politiecontrole: bijna helft van passagiers op lijnbus heeft geen ticket TVDZM

03 oktober 2019

14u40 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij een controle-actie op een twaalftal bussen van De Lijn in Willebroek verschillende zwartrijders betrapt. In totaal ging het om 37 personen.

Opmerkelijk is dat het merendeel ervan werd betrapt op de buslijn 258 van Tisselt naar Boom. “Hier werden er 35 passagiers gecontroleerd en maar liefst 16 ervan hadden geen geldig vervoersbewijs”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie kreeg tijdens de controle-actie ook nog ondersteuning van drugshonden.

“22 personen werden gecontroleerd. 9 ervan waren gekend voor eerder gepleegde feiten”, gaat Van de Sande verder. “Drie personen tot slot waren effectief in het bezit van drugs. Het ging om hasj. Die werd in beslag genomen.” Tijdens de controleactie werden in totaal 222 personen gecontroleerd.

Vuurwerk

Er werden naast de drugscontroles en de controles op zwartrijden ook nog twee illegalen aangetroffen. Eén passagier bleek in het bezit te zijn van een flesje pepperspray.