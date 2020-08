Politie zet honderdtal bezoekers uit domein Hazewinkel: “Samenscholingen, geen mondmasker, zwemverbod genegeerd én verbaal agressief tegen agenten”

Willebroek

De lokale en federale politie moesten zaterdag ingrijpen op domein Hazewinkel in Heindonk (Willebroek). Zo’n 100 aanwezigen hielden zich niet aan de regels. “Ze droegen geen mondmasker, hielden geen afstand, negeerden het zwemverbod, haalden agressief uit naar de agenten… Wij pikken dit niet: de maatregelen naleven of vertrekken is de boodschap ”, zegt burgemeester Eddy Bevers.