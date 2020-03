Politie waarschuwt en beboet jongeren en zaakvoerders die zich niet aan coronamaatregelen houden Wannes Vansina

22 maart 2020

18u32 0 Willebroek De lokale politie heeft in Willebroek moeten optreden tegen het niet naleven van de coronamaatregelen. Jongeren hielden zich niet aan het samenscholingsverbod, een nachtwinkel en pizzazaak bleven te lang open.

De politie betrapte zaterdagavond jongeren op het Louis De Naeyerplein. Ze namen de benen, maar twee van hen konden worden gevat en kregen een waarschuwing voor het overtreden van het samenscholingsverbod.

Drie jongens die later op de avond werden aangetroffen, kregen eveneens een verwittiging. Niet iedereen nam deze serieus. Een van de jongeren werd zondagmiddag opnieuw aangetroffen in gezelschap en werd dit keer wél beboet.

Hetzelfde lot onderging de uitbater van een nachtwinkel. Hij had na een waarschuwing zijn zaak niet tijdig gesloten. Een pizzazaak werd door een patrouille attent gemaakt op het niet respecteren van het sluitingsuur, maar sloot wel onmiddellijk zijn winkel.

“Over het algemeen worden de maatregelen zeer goed nageleefd. Het is betreurenswaardig dat sommigen nog altijd niet de ernst van de situatie inzien en de veiligheidsmaatregelen flagrant aan hun laars lappen”, reageert burgemeester Eddy Bevers.

“De politie zal blijven controleren en wie zich egoïstisch en onbezonnen opstelt, wordt daar ook voor gestraft. Die strenge aanpak zullen we hanteren zolang het nodig is, in het belang van redding van mensenlevens.”