Politie vat inbreker TVDZM

18 oktober 2019

15u55 1

In Willebroek heeft de politie van Mechelen-Willebroek een inbreker opgepakt. Vanmiddag kwam de bewoonster van een woning langs de Europalaan oog in oog te staan met twee inbrekers. De daders sloegen op de vlucht, de politie werd op de hoogte gebracht. Er volgde een zoekactie in de buurt. De politie stuurde een speurhond ter plaatse en kreeg bijstand van de helikopter van de Federale Politie. Naar verluidt werd een van de twee inbrekers opgepakt. De zoektocht naar de ander verdachte gaat verder.