Politie treft cannabisplantage (met 500 plantjes) aan in winkelstraat dankzij ‘doordringende cannabisgeur’ TVDZM

04 december 2019

19u30 4 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft een cannabisplantage kunnen ontmantelen in het centrum van Willebroek. “Dit dankzij de melding van een passant en na een doordringende cannabisgeur”, meldt de politie. Drie Albanezen werden opgepakt en inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

De cannabisplantage werd dinsdagavond ontdekt in de Willebroekse winkelstraat, de Overwinningsstraat. Kort na 18.30 uur ontving de politie van Mechelen-Willebroek een opmerkelijk melding. Een passant had al een lange tijd een doordringende cannabisgeur waargenomen. De politie kwam ter plaatse en voerde een buurtonderzoek uit. “Op die manier probeerden we de oorsprong van de geur te kunnen waarnemen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De oorsprong van de geur werd uiteindelijk gevonden in een voormalige bakkerij- en patisseriezaak. Na het vinden van de oorsprong werd er door de politie contact opgenomen met de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Er volgde een huiszoeking en tijdens het betreden van het pand werd er een cannabisplantage aangetroffen”, gaat Van de Sande verder.

Gevlucht via dak

In het pand bevonden er zich op datzelfde moment ook nog verschillende personen. “Drie verdachte aanwezigen sloegen bij het betreden van het gebouw op de vlucht. Ze deden dit via het dak”, klinkt het nog. Er volgde een achtervolging door de politie. Alle drie werden uiteindelijk gearresteerd. Het gaat om drie mannen van 30, 34 en 36 jaar oud. “Ze hebben de Albanese nationaliteit maar verblijven illegaal in ons land”, aldus Van de Sande.

De drie dertigers werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor en ter beschikking gesteld van het parket. In de loop van woensdagnamiddag verschenen de drie voor de Mechelse onderzoeksrechter. “De onderzoeksrechter heeft beslist om de drie aan te houden”, bevestigt Van de Sande. Na hun voorleiding bij de onderzoeksrechter werden ze overgebracht naar de gevangenis. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.

500 planten

Het pand waar de cannabisplantage werd aangetroffen, werd intussen verzegeld door de politie. Binnen werden er naar verluidt zo’n 500 cannabisplanten aangetroffen. Nog volgens de politiezone gaat het om een professionele plantage en bevond deze in verschillende kamers binnen het pand. Het onderzoek naar de cannabisplantage en de drie aangehouden verdachten gaat intussen verder.

De Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA) is tevreden met de tussenkomst van de politie en de arrestatie van de cannabisboeren. “Dergelijk circuit wensen we én toleren we niet in Willebroek”, benadrukt burgemeester Bevers. “Het succes van de politie kadert dan ook in het handhavingsbeleid van onze gemeente rond drugs.”