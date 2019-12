Politie sluit oprit N16 af na ongeval met vrachtwagens Els Dalemans

17 december 2019

13u02 3 Willebroek De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft de Koning Boudewijnlaan (N16) in Willebroek dinsdagochtend een tijdlang afgesloten. “Tussen het op- en afrittencomplex van de A12 en rotonde ‘Mazda’ gebeurde een ongeval, het verkeer moest tijdelijk omrijden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Dinsdagochtend rond 5 uur kwam het tussen de A12 en de rotonde Mazda tot een aanrijding tussen twee vrachtwagens die beiden richting Mechelen reden. Er vielen geen gewonden, maar de rijweg raakte door het incident wel volledig versperd. Eén truck moest bovendien getakeld worden. Wij besloten daarom de afrit Willebroek op de A12 af te sluiten, om de file niet nog langer te maken”, zegt Van de Sande.

“Wie al in de file op de N16 stond, lieten we rechtsomkeer maken om via de A12 een omleidingweg via Willebroek of Tisselt te nemen. Nadat de takeldiensten en de lokale brandweer hun werk hadden gedaan, ging de rijbaan weer in beide richtingen open voor alle verkeer. Dat was rond kwart voor zeven, nét op tijd voor de ochtendspits.”