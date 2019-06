Politie pakt internationaal geseind duo op TVDZM

14u15 0 Willebroek De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft twee personen opgepakt. Het duo stond internationaal geseind in een Oostenrijks dossier. In Willebroek kunnen zij gelinkt worden aan een gauwdiefstal.

Het voertuig werd opgemerkt in de buurt van de Dendermondsesteenweg. Daar hield het voertuig zich op in de buurt van een apotheek. “Na controle van de nummerplaten werd duidelijk dat ze stonden geseind”, klinkt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Wat later konden onze collega’s het voertuig op de A12 onderscheppen en controleren.” In de wagen zat een 49-jarige man en een dertigjarige vrouw. Het duo zou een onsamenhangende uitleg hebben waarvoor zijn in onze regio aanwezig was. “De twee werden meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Hun wagen werd in beslag genomen”, gaat de politiewoordvoerder verder.

Gauwdiefstal

Het onderzoek naar de man en de vrouw ging verder. Intussen konden speurders hen al linken aan de diefstal van een portefeuille in de Denderlaan. Volgens de politiezone vond die eind vorige week plaats. “Met dank aan een hit van de ANRP-camera’s en enkele beveiligingscamera’s”, besluit Van de Sande. “De portefeuille kon worden gerecupereerd en teruggegeven worden aan het slachtoffer. Het geld was verdwenen.” Na hun verhoor bij de politie werden zij ter beschikking gesteld van het parket.