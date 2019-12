Politie pakt drie vermoedelijke inbreeksters op: meerderjarigen aangehouden, minderjarige naar jeugdrechter Tim Van der Zeypen

19 december 2019

08u35 1 Willebroek De onderzoeksrechter in Mechelen heeft twee vrouwen aangehouden. Het duo werd afgelopen maandag samen met een minderjarige vrouw opgepakt. De drie worden verdacht van het plegen van enkele inbraken in Willebroek.

De drie kwamen met hun wagen in vizier van de politie in Hinxelaar. “Hun wagen was opgemerkt door een ANPR-camera langs de Dendermondsesteenweg”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Een patrouilleploeg ging poolshoogte nemen en zag hoe de wagen door verschillende straten zoals de Mechelsesteenweg, het Wouter Lefebvreplein en de Kanunnik Arthur Boonstraat reed. “Soms parkeerden ze hun wagen en verlieten twee inzittenden kortstondig de wagen”, gaat Van de Sande verder. “Ze gedroegen zich dan ook erg verdacht in de buurt van enkele woningen.”

Inbrekersmateriaal

De politie besloot om hen verder in de gaten te houden en achtervolgde hen. In Hinxelaar werd de wagen aan de kant gezet. In de auto werd inbrekersmateriaal aangetroffen. Het ging om schroevendraaiers, handschoenen en een zaklamp. “De drie aanwezige vrouwen waren ook in het bezit van een aanzienlijke geldsom. Ze droegen dit verstopt op hun lichaam”, zegt de politiewoordvoerder nog. “De drie vrouwen, allen afkomstig vanuit Moldavië, werd meegenomen naar het politiekantoor.”

Daar werden ze een eerste keer verhoord en vervolgens ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Het zou om twee meerderjarige vrouwen gaan en een minderjarige. De meerderjarige verdachten werden voor de onderzoeksrechter gebracht en aangehouden. De minderjarige mocht het intussen al gaan uitleggen aan de jeugdrechter.

Link met inbraken?

Het onderzoek gaat intussen verder. “Er zal onder meer worden nagegaan of de drie betrokken waren bij de woninginbraken van eind vorige week en maandag”, besluit Van de Sande. Toen werd onder meer ingebroken in de Stadionlaan, de Breendonkstraat en de Mechelsesteenweg.