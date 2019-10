Politie neemt vrachtwagen in beslag: “Trucker reed al drie maanden zonder rijbewijs” TVDZM

11 oktober 2019

10u10 2 Willebroek De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een vrachtwagen in beslag genomen. De chauffeur ervan bleek al drie maanden zonder geldig rijbewijs te rijden.

“De man moest voor 1 juli 2019 een medisch onderzoek laten uitvoeren maar deed dat niet. Zonder dat medisch onderzoek, is zijn rijbewijs niet geldig”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. De chauffeur werd overigens opgemerkt in de August Van Landeghemstraat. De verkeerspolitie ging hem achterna en zette de vrachtwagen in de Ploegstraat aan de kant. “We wilden nagaan of de vrachtwagen wel in het centrum van de gemeente mocht rijden”, gaat Van de Sande verder. “Het was tijdens deze controle en het controleren van de boorddocumenten dat onze collega’s vaststelden dat zijn rijbewijs was vervallen.” De vrachtwagen blijft nu aan de kant tot de chauffeur opnieuw over een geldig rijbewijs beschikt. Later zal de trucker zich ook nog mogen verantwoorden voor de politierechter.