Politie identificeert zes sluikstorters: “Ze zullen opdraaien voor de opruimkosten” Tim Van der Zeypen

11 juni 2019

08u45 38 Willebroek De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft de afgelopen weken zes sluikstorters kunnen identificeren. Opvallend: enkelen van hen wonen niet in Willebroek.

Sinds begin vorige maand werd geregeld op verschillende plekken in Willebroek gesluikstort. Zo moest de brandweer op 9 mei uitrukken naar de Stuyvenbergbaan om er maar liefst 26 vuilniszakken uit het water te gaan halen. In het centrum van Willebroek werden op het August Van Landeghemplein vorige maand dan weer zes zwarte vuilniszakken opgemerkt. Die lagen in een winkelkar. “Tussen het afval werd er bewijslast aangetroffen waarbij een vrouwelijke verdachte kon worden geïdentificeerd”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Glasbollen

Tot slot werd er ook in de Stadionlaan en op twee verschillende plekken langs de Gansdijk gesluikstort. “In de Stadionlaan werd vuilnis achtergelaten in de directe omgeving van de glasbollen”, gaat Van de Sande verder. “Op de Gansdijk werden in totaal 33 vuilniszakken achtergelaten.”

Ook hier kon er tussen het vuilnis bewijslast van mogelijke verdachten worden aangetroffen. Het ging opmerkelijk genoeg niet om mensen uit Willebroek. “Maar wel om mensen uit Sint-Jans-Molenbeek, Lier en Duffel”, klinkt het nog.

Overlastboete

De geïdentificeerde sluikstorters zullen niet enkel een overlastboete krijgen maar zullen ook moeten betalen voor het opruimen van het achtergelaten afval.