Politie betrapt trucker die ruim 6,5 uur onafgebroken aan het rijden was TVDZM

02 juli 2019

08u40 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft maandagvoormiddag een controleactie gehouden op de N16 in Willebroek. In totaal werden 26 bestuurders gecontroleerd.

“24 ervan bleken niet in orde te zijn”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Twee ervan hadden hun lading niet afgedekt en een andere bestuurder was in overtreding met het gebruik van zijn tachograaf.” De politie hield ook een trucker tegen die niet in orde was met de regelgeving omtrent de rij- en rusttijden. “Zo had de trucker maar liefst 6u39 onafgebroken gereden zonder de voorziene rust te nemen”, gaat Van de Sande verder.

Verder betrapte de politie nog twee transporten die langer waren dan de wettelijke toegelaten afmeting. Zij werden geïmmobiliseerd en zullen de nodige papieren in orde moeten brengen. Tot slot werd er nog een uitzonderlijk vervoer opgemerkt dat niet in orde was met de verplichtte begeleiding en reed op een weg dat niet mocht worden gebruikt door een uitzonderlijk transport.

De politie verbaliseerde ook nog zeventien chauffeurs die geen veiligheidsgordel droegen. “Bij de actie werd er in totaal voor een bedrag van 5.107 euro aan boetes uitgeschreven”, besluit Van de Sande. De politie zal ook in de toekomst dergelijke acties blijven uitvoeren.