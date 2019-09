Politie achtervolgt twintiger die bromfiets weigert stil te leggen Antoon Verbeeck

28 september 2019

Een 24-jarige man uit Willebroek is ter beschikking gesteld van het parket nadat hij de aanmaningen van een patrouilleploeg negeerde. Op donderdagnamiddag 26 september wist hij in de Emiel Vanderveldestraat met zijn bromfietser zonder nummerplaat de aandacht van de politie te trekken. “De bromfietser negeerde de aanmaningen van onze collega’s om zijn voertuig tot stilstand te brengen. De achtervolging verliep via de Captain Trippstraat en de Breendonkstraat waar hij zich kon onttrekken aan het zicht van onze patrouille. Bij nazicht in de onmiddellijk omgeving kon de bromfiets aangetroffen worden. Deze werd in beslag genomen”, deelt Politie Mechelen-Willebroek mee. Korte tijd later intercepteert de politie in de Parklaan een man die voldoet aan de persoonsbeschrijving van de bromfietser die zich kort daarvoor had onttrokken aan de politiecontrole. “Bij het aanspreken van de man is hij zenuwachtig en geeft hij een onsamenhangend verhaal voor zijn aanwezigheid in de omgeving. Betrokkene, een 24-jarige man uit Willebroek en gekend voor eerder gepleegde feiten, wordt voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket.”