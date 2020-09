Plazarama opent eerste tentoonstelling na corona Els Dalemans

03 september 2020

16u16 1 Willebroek Het Willebroekse activiteitencentrum Plazarama organiseert, na vele stille maanden, de eerste tentoonstelling na de coronacrisis. “Vanaf zaterdag 5 september kan iedereen het werk van Tony Hermans ontdekken. Omwille van de maatregelen organiseren we een ‘doorlopende vernissage’”, zegt An Brusselmans van Plazarama.

“Tony Hermans heet officieel Antonetta, ze werd geboren in Schelle in 1951. Ze is, samen met haar zus Lia, actief in de schildersclub in Rumst. Haar hobby groeide uit tot een ware passie, ze schildert vaak uren aan een stuk. Tony werkt met zowel acryl als olieverf, en schildert figuren en gebouwen, de natuur, van abstract tot modern.”

Tweede ronde

“We openen de expo zaterdag van 14 tot 16 uur met een ‘doorlopende vernissage’, waarbij we alle bezoekers vragen om een mondmasker te dragen, voldoende afstand te houden, en het routeplan langsheen de werken te volgen en te vermijden om op bepaalde plaatsen té lang te blijven stilstaan. Wie niet in alles voldoende in detail kon bezichtigen, mag gerust nog een tweede ronde maken.”

De werken van Tony Hermans ontdekken kan tot 29 november 2020 in de gebouwen van OTV/Seniorplaza in de Overwinningsstraat 133 in Willebroek.