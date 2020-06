Plazarama heropent deuren met nieuwe tentoonstelling Els Dalemans

27 juni 2020

18u01 1 Willebroek Plazarama in Willebroek heropent de deuren na de lockdown met een bijzondere tentoonstelling. “We vreesden dat we met kale muren de zomer in moesten, maar plaatselijke kunstenaar Ludo Van den Heuvel (66) was onze reddende engel”, zegt An Brusselmans.

“De coronamaatregelen hadden ook voor Plazarama heel wat gevolgen: het volledige activiteitenprogramma werd geschrapt en alle geplande tentoonstellingen werden geannuleerd. Nu beperkt bezoek weer toegelaten is op onze site, hadden we ook graag weer onze kale muren aangekleed. Op zo’n korte termijn een expo organiseren, is echter een hele klus.”

Willebroeks Kunstatelier

“Gelukkig was kunstenaar Ludo Van den Heuvel bereid om ons een deel van zijn werken in tijdelijke bruikleen te geven. Ludo woont in Tisselt, hij volgde zijn opleiding tekenen en schilderen aan de Koninklijke Academie van Mechelen. Al meer dan 25 jaar is hij docent in het Willebroeks Kunstatelier, hij stelde eerder al tentoon bij Plazarama en hielp ons al meermaals als gast-curator bij tentoonstellingen.”

Aquarellen

“Het werk dat we nu tentoonstellen, zijn herkenbare impressionistische aquarellen van Ludo. De expo bewonderen kan in de winkel/wandelboulevard van de gebouwen van OTV Homecare/Seniorplaza tot eind augustus 2020. Iedereen is van harte welkom, we vragen wel om bij het binnenkomen even te registreren in de hal, de handen te desinfecteren en een mondmasker mee te brengen.”

Plazarama, Overwinningsstraat 133 in 2830 Willebroek