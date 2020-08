Plannen voor zwembad op domein Hazewinkel worden concreet: “Willen ten laatste in 2024 beginnen bouwen” Els Dalemans

11 augustus 2020

16u30 30 Willebroek De plannen voor de bouw van een binnenzwembad op domein Hazewinkel in Heindonk (Willebroek) worden stilaan concreet. “We zijn met verschillende partners in gesprek, om de kostprijs van zo’n 10 miljoen te delen. We hopen nog voor het einde van deze legislatuur te beginnen bouwen”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA).

Na de sluiting van zwembad De Schalk in 2011, werkt de gemeente Willebroek al jaren samen met zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos. Maar de nood aan meer zwemuren voor zowel scholen als sportclubs wordt ook in de Kanaalgemeente alsmaar groter. “We gingen jaren geleden al op zoek naar de geschikte locatie voor een nieuw binnenzwembad, en kozen uiteindelijk voor domein Hazewinkel”, zegt Bevers.

Partners

“Willebroek kan de kosten die bij de bouw en uitbating van zo’n zwembad komen kijken, echter niet alleen betalen. Daarom zijn we volop in gesprek met partners om mee samen te werken. We willen graag in zee gaan met Sport Vlaanderen en een privé-investeerder, om zo de investering van 10 miljoen euro te verdelen. Wij hebben alvast een deel van het gemeentelijk budget opzijgezet voor deze realisatie, en hopen nog deze legislatuur - dus ten laatste in 2024 - de eerste steen te kunnen leggen.”