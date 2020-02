Phishingbende moet niet naar de cel Tim Van Der Zeypen

21 februari 2020

12u05 0 Willebroek Vijf leden van een phishingbende zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot celstraffen tussen achttien maanden en vier jaar. Ze moeten dus voorlopig niet naar de gevangenis. Een jonge vrouw uit Willebroek werd vrijgesproken.

Het was via de 23-jarige vrouw uit Willebroek dat het gerecht de bende in het vizier kreeg. Kort tijd voordien werd er voor bijna 10.000 euro van de spaarrekening gehaald bij een man uit Maasmechelen. Al dat geld werd overgeschreven naar haar rekeningnummer .

Zij verklaarde zelf van niets te weten. De rechtbank achtte haar verklaringen geloofwaardig en sprak haar uiteindelijk vrij. De vijf andere verdachten daarentegen werden wel veroordeeld. Zij werden allen geïdentificeerd dankzij telefonie-onderzoek .

De vijf stonden ofwel in voor het werven van de zogeheten moneymules ofwel gingen zijzelf het gestolen geld afhalen in bankautomaten of in casino’s. Aan de zijde van de verdediging werden de feiten enerzijds betwist en anderzijds geminimaliseerd.

“Er is totaal geen sprake van een georganiseerde bende”, klonk het. “Misschien zijn er wat strafbare feiten gepleegd maar wat is niet duidelijk uit het gevoerde onderzoek.” De rechtbank volgde hun redenering niet en achtte de feiten volledig bewezen.

Of er beroep zal worden aangetekend door het parket of de verdediging is nog niet bekend. Zij hebben hiervoor nog dertig dagen de tijd.