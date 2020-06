Personeel distributiecentrum Decathlon legt werk neer: “Werken in onveilige en onwettige omstandigheden” Wannes Vansina

02 juni 2020

19u06 0 Willebroek Het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek, het enige van de sportketen in ons land, ligt sinds dinsdagochtend volledig lam. Het personeel legde het werk neer uit onvrede met de corona-aanpak. Zo zouden veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd en premies worden ingehouden.

De spontane actie in de Schoondonkweg 10 brak deze ochtend uit. Medewerkers wierpen een blokkade op waardoor vrachtwagens niet meer kunnen laden of lossen. Daardoor kan de bevoorrading van de winkels niet gebeuren en kwam de verwerking van de vele online bestellingen – sinds de uitbraak van corona is er een piek - on hold te staan.

“De manier waarop de lokale directie te werk gaat, is niet te verantwoorden”, zegt Erika Lambert van ACV Puls. “De medewerkers kregen pas vrij laat mondmaskers en de druk om snel te werken, is heel hoog, waardoor de regels in verband met sociale afstand houden niet voldoende in de gaten wordengehouden. De veiligheid komt in het gedrang.”

Premie

“Het bericht dat de directie in het geheim mensen had aangesproken om te werken in een avondshift zonder daarbij de wettelijke regels na te leven, was de druppel”, vervolgt ze. Ook het schrappen van een premie zet kwaad bloed, terwijl er hard moet worden gewerkt in moeilijke omstandigheden. “Dat in tegenstelling tot de Franse distributiecentra, waar soms sprake is van een bonus van 50 euro per dag.”

Volgens de vakbond wordt de actie gevolgd door een grote meerderheid van de 250 vaste medewerkers. Of de blokkade woensdag weer wordt opgeheven, is nog maar de vraag. Volgens ACV Puls hangt dat volledig af van de directie. “Als er een uitgestoken hand komt, dan kan er gepraat worden”, zegt Lambert.

“Oost-Indisch doof”

“Maar als de directie zoals voorheen Oost-Indisch doof blijft, dan gaan de acties door”, waarschuwt ze. De vrees bestaat bij de vakbond. “De directie praat liever met individuele medewerkers dan met de syndicale organisaties. Er is geen bereidheid voor structurele dialoog.”

De directie wenste dinsdag niet te reageren.