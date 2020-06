Personeel Decathlon hervat werk na beloftes directie Wannes Vansina

03 juni 2020

13u19 0 Willebroek De werknemers van het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek zijn woensdagochtend opnieuw aan de slag gegaan na beloftes van de directie.

Het personeel legde dinsdagochtend spontaan het werk neer. Daarop beloofde de directie volgens Erika Lambert van ACV Puls om de wettelijke regels in verband met nachtwerk en interimarbeid voortaan te zullen naleven. “De kwestie van het wegvallen van de premie blijft wel onopgelost”, zegt ze.

De directie communiceerde rechtstreeks aan het personeel, de vakbondssecretarissen waren niet welkom. “De directie gaat uit van het principe van ‘intreprise libéré’, maar we blijven de vinger aan de pols houden. Het is aan de directie om zaken bij te sturen of er volgen nieuwe acties”, aldus Lambert.