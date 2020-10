Parket vraagt drie maanden cel voor het bezit van cannabis Tim Van Der Zeypen

05 oktober 2020

14u25 0 Willebroek Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van vier maanden met een eventueel uitstel tegen een 45-jarige vrouw uit Willebroek. De vrouw moest zich vandaag komen verantwoorden voor het bezit van cannabis.

De drugs werd aangetroffen tijdens een politiecontrole in Leuven in oktober 2018. “Er werd eerst nog een minnelijke schikking voorgesteld, maar die werd niet betaald”, aldus het parket op zitting. Naast de celstraf eist het ook nog een geldboete van 8.000 euro. De verdediging betwistte de feiten niet, maar vroeg een milde straf en stelde een probatie-opschorting voor. “Mijn cliënt werd hiervoor niet enkel al veroordeeld door de politierechter, ze is inmiddels ook al afgekickt", zei haar advocaat. Een drugstest op zitting sprak in haar voordeel. De beslissing van de rechter kennen we op 2 november.