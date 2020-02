Parket eist twee maanden voor bezit van mes TVDZM

17 februari 2020

Nassim M. (32) uit Willebroek riskeert een celstraf van twee maanden. Hij stond maandag terecht voor het bezit van een mes. Dat werd in 2018 aangetroffen nadat M. was tegengehouden door de politie. “Dit na een arrestatie voor een gauwdiefstal”, legde openbaar aanklaagster Nele Van Looy uit. “Omdat hij geen vrijwillige afstand wou doen van het mes, volgde er geen minnelijke schikking en kwam de zaak dus voor de rechter.” De feiten werden niet betwist. “Het mes had hij op zak omdat hij kort daarvoor was aangevallen”, repliceerde meester Manu Bande. “Hij zat ook in een slechte periode maar probeert inmiddels zijn leven terug op rails te zetten.” De strafpleiter vroeg een opschorting van straf of een werkstraf. Op 16 maart velt de rechter een vonnis.