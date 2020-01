Parket eist celstraffen tot zes jaar tegen zeskoppige phisingbende Tim Van der Zeypen

23 januari 2020

14u25 0 Willebroek Zes jongeren tussen de 20 en de 26 jaar oud hebben zich vandaag moeten verantwoorden voor deelname aan een phisingbende. De zes riskeren celstraffen tussen de achttien maanden met uitstel en zes jaar effectief. Bij de verdediging werden de feiten deels betwist, deels geminimaliseerd.

De bende kwam in het vizier van het gerecht nadat een man in Maasmechelen naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. Hij was kort daarvoor het slachtoffer geworden van phising. “Nadat hij een e-mail had gekregen van de Argenta-bank, vult hij ter goeder trouw een document in. Het bleek om phising te gaan”, zei de openbaar aanklager.

In een mum van tijd werd er bijna 10.000 euro van zijn spaarrekening gehaald en werden de gelden overgeschreven op het rekeningnummer van A.M. (23) uit Willebroek. De jonge vrouw werd geïdentificeerd, opgepakt en ondanks ze oorspronkelijk haar handen in onschuld waste, bleek ze uiteindelijk een ‘moneymuil’ te zijn.

Deze personen worden door phisingbendes ingeschakeld om hun rekeningnummers ter beschikking te stellen en waarmee personen later geld gaan afhalen in onder meer casino’s. Via verder onderzoek kwamen de speurders terecht bij de 22-jarige J.W. uit Berchem. “Hij bleek uiteindelijk de persoon te zijn die ‘moneymuils’ moest werven”, ging de aanklager verder.

Telefoontaps

Na verschillende telefoontaps kon de politie de volledige bende in beeld brengen. Ook de spilfiguren van de bende. Bij huiszoekingen en een inval in een kamer in het Sheraton hotel in Brussel, trof de politie niet enkel geld en luxekledij maar ook cardreaders aan. Vandaag moesten alle zes verdachten zich komen verantwoorden voor de rechter.

Het parket eiste tegen de jonge vrouw uit Willebroek een celstraf van twaalf maanden met uitstel, de 22-jarige uit Berchem riskeert dan weer drie jaar effectief. Tegen de andere leden van de bende werden tot slot celstraffen van respectievelijk achttien maanden tot zes jaar effectief gevorderd.

Mijn cliënt is geen leider. Hij wou gewoon een centje bijverdienen Advocaat Kris Luyckx

“Geen bende”

Bij de verdediging werden de feiten vandaag deels betwist en deels geminimaliseerd. Volgens hen ging het niet om een criminele bende. “Mijn cliënt heeft misschien wel enkele strafbare feiten gepleegd maar nergens is duidelijk waarvoor mijn cliënt terecht staat”, zei advocaat Kris Luyckx.

De strafpleiter verdedigde volgens het parket één van de spilfiguren, F.J. (20). “Het gaat hier om een jonge gast die het thuis niet breed had en een centje wou bijverdienen. Zo is hij in contact gekomen met iemand die hem instructies gaf. Hij dus helemaal geen leider”, besloot meester Luyckx. “Bovendien is er bij mijn cliënt ook helemaal geen software aangetroffen.”

De zaak werd in beraad genomen, een vonnis volgt op 20 februari.