Park ‘Den Blijk’ krijgt heraanleg Els Dalemans

24 januari 2020

15u07 3 Willebroek Park Den Blijk in Willebroek, gelegen in de bocht van de August Van Landeghemstraat en de Boomsesteenweg, krijgt een heraanleg. “Den Blijk is een mooi stukje groen pal in ons centrum, dat een opwaardering verdient.”

“Tijdens de vorige legislatuur werd park Bel Air in deelgemeente Blaasveld stevig onder handen genomen, nu plannen we hetzelfde in Den Blijk. Het grote verschil is dat het ons dit keer meer voorbereidingstijd zal kosten. Voor Bel Air lag immers al een oud parkbeheersplan in de kast, dat we enkel wat moesten herwerken en uitbreiden. Bij Den Blijk beginnen we, in samenwerking met het Regionaal Landschap, helemaal van nul” zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V).

Hondenweide en speeltuin

“We willen ons plan graag uitvoeren in 2021-2022. De paden zullen worden hersteld, de banken en het andere meubilair worden vernieuwd, we herbekijken de concessie rond de parkvijver... De hondenweide die al in Den Blijk staat is mobiel, deze kunnen we indien nodig dus makkelijk naar een andere locatie verplaatsen. De speeltuin in het park is fel verouderd, daarom werden er al nieuwe speeltuigen besteld. Ook de inrichting van een nieuwe, toffe speelplek zal dus zeker mee opgenomen worden in het geheel.”