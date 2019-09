Park Bel-Air kunstzinnige maar niet-waterdichte muziekkiosk rijker Wannes Vansina

16u18 0 Willebroek In Park Bel-Air in Blaasveld werd zaterdag een kunstzinnige ‘muziekkiosk’ ingehuldigd. Het kunstproject kwam er op voorstel van de lokale fanfare. Deze kon bij de opening wel niet onder het REKAMKEIZUM spelen omdat het kunstwerk niet waterdicht is. “Schoonheid is niet perfect”, reageert de Cultuurschepen.

Het REKAMKEIZUM is een multifunctionele plek waar muzikanten in openlucht kunnen musiceren, maar er kan evengoed onder worden gepicknickt of simpelweg genoten van de natuur. Het ontwerp is van de hand van beeldend kunstenaar Nick Ervinck uit Kortemark, die het bedacht in samenwerking met de jonge muzikanten van Muziekma(k)kers. Dat is het jeugdensemble van de Koninklijke Fanfare ‘De Vrienden van ’t Recht’ van Blaasveld. “Wie de naam REKAMKEIZUM van achter naar voor leest, begrijpt waarom die naam werd gekozen”, legt Cultuurschepen Maaike Bradt uit.

Opvallend: de fanfare kon bij de opening niet optreden onder het REKAMKEIZUM. Het regende en de muzikanten konden niet droog zitten onder het kunstwerk. Inderhaast werd een tent opgezet. Jammer, niet? “Het blijft in de eerste plaats een kunstwerk”, relativeert Bradt. “Het is ook geen ramp. Het park wordt meer bezocht als het goed weer is. Zoals daarnet bij de openingsspeech gezegd: schoonheid is niet perfect.”

Het REKAMKEIZUM is een gevolg van het participatieproject Willebroe!, dat intussen twaalf jaar geleden van start ging. Aan de Willebroekenaren werd gevraagd plaatsen aan te duiden waar ruimte was voor hedendaagse kunst. Het kunstwerk in Bel-Air is het derde van vijf weerhouden projecten. “De realisatie heeft veel voeten in de aarde gehad. De participatie had zijn tijd nodig, net als de zoektocht naar sponsors. Ook de uitvoering was geen eenvoudige klus. De constructie bestaat uit massieve houten balken en 37 koppelstukken die allemaal identiek gemaakt moesten worden. Het heeft lang geduurd, maar we zijn nu wel trots en het is een absolute meerwaarde voor het park”, besluit Bradt.