Ouders riskeren drie jaar cel voor ernstige mishandeling van hun vijf kinderen: “Ze werden vastgebonden en geslagen met stroomkabel” Tim Van Der Zeypen

05 maart 2020

14u00 0 Willebroek Een 59-jarige man en zijn vrouw (34) stonden vanochtend voor de rechters in Mechelen. Het koppel met Afrikaanse roots uit Willebroek moest zich verantwoorden voor slagen en verwondingen aan hun kinderen of stiefkinderen alsook de onmenselijke behandeling. Het koppel ontkende de feiten niet helemaal, maar kaderden ze wel.

De mishandeling kwam aan het licht in januari 2017 nadat een van de kinderen een leerkracht in vertrouwen nam. Het jongetje had toen een zichtbaar litteken op zijn voorhoofd. “Aan de leerkracht vertelde hij dat hij was geslagen met een stroomkabel omdat hij de vuile was op de grond had laten liggen”, zei openbaar aanklager Nele Poelmans vanochtend op zitting. “De jongen werd onderzocht door een arts en die stelde achttien oudere verwondingen op de armen, benen, romp en hoofd vast.”

Na de vaststellingen, werd de politie ingelicht. Er werd een onderzoek geopend en vijf van de zes minderjarige kinderen werden audiovisueel verhoord. Ook zij legden gelijkaardige verklaringen af. Zo werden ze geslagen of gestampt telkens wanneer ze ‘fouten dingen’ deden. “Ze werden vastgebonden aan benen en armen en kregen vervolgens zweepslagen met een riem, springtouw of computerkabel”, ging de openbaar aanklaagster verder. “Schrijnend is dat de kinderen het normaal vinden dat ze moeten worden gestraft wanneer ze iets verkeerd hebben gedaan.”

Kinderen geplaatst

Het parket vroeg een celstraf van drie jaar en een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro voor de ouders. Volgens hen kon die straf worden gekoppeld aan een uitstel maar wel indien ze worden begeleid en zich aan voorwaarden willen houden. Iets waaraan de ouders volgens hun advocate Sylvie Goossens inmiddels aan willen meewerken.

“Oorspronkelijk stonden ze sceptischer tegenover de verhoren omdat ze vreesden dat hun kinderen zouden worden afgenomen”, aldus de advocate. De kinderen werden ook effectief geplaatst maar inmiddels werd er wel al opnieuw aan het contact gewerkt en zijn ook de kinderen zelf vragende partij om terug naar hun ouders te gaan.

Afrikaanse herkomst

De advocate vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met enkele verzachtende omstandigheden waaronder hun blanco strafblad. “Maar ook hun Afrikaanse herkomst”, klonk het nog in de advocate haar pleidooi. “Ze kenden alleen die normen en waarden en wisten niet hoe ze hun kinderen op een andere manier konden straffen.”

De feiten werden dus niet geheel betwist, maar wel gekaderd. Er werd een opschorting van straf gevraagd. Dat wil zeggen dat het koppel dan schuldig wordt bevonden, maar voorlopig geen straf krijgt. Voor de kinderen tot slot werden schadevergoedingen gevraagd. Zij ondervinden nog steeds heel wat hinder zoals Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS) en verwerkingsproblemen. “Een van de kinderen heeft vandaag nog steeds last van flashbacks en nachtmerries”, voegde advocate Sylke Vankeerberghen toe.

Vonnis op 2 april.