Oud-gemeentehuis ingericht als studeerplek Wannes Vansina

09 juni 2020

12u00 4 Willebroek De gemeente Willebroek stelt het oud-gemeentehuis in de August Van Landeghemstraat ter beschikking van hogeschool- en universiteitsstudenten die op zoek zijn naar een stille studeerruimte.

De gemeentelijke dienst Vrije tijd richt een plek in waar twintig studenten in hun boeken kunnen duiken. Dat volledig ‘corona proof’: de nodige afstand wordt gewaarborgd en er zal ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.

“We merken dat veel studenten op zoek zijn naar een locatie om in stilte te kunnen studeren”, zegt schepen van Onderwijs Murat Öner. “Ze hebben thuis niet de juiste accommodatie of zijn op zoek naar een rustig plekje om in groep te studeren. Zij zijn vanaf donderdag welkom.”

De gemeente zorgt voor wifi, voldoende stopcontacten, koffie, thee en water en zelfs, indien nodig een laptop (aan te vragen via onderwijs@willebroek.be). De studeerplek is op weekdagen geopend van 9 tot 18 uur. Een plaats reserveren kan op webshop.willebroek.be.

Volkshuisvesting Willebroek stelt nu al een buurtlokaal van Residentie Herselaar ter beschikking. Daar kunnen tien studenten terecht elke weekdag van 8.30 tot 22 uur na reserveren via 03/886.56.12.