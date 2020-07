Organisatoren hakken zelf knoop door: “Geen Bevrijdingsfeesten, coronamaatregelen maken het té moeilijk” Els Dalemans

10 juli 2020

12u40 0 Willebroek De organisatoren van de Bevrijdingsfeesten in Klein-Willebroek (Willebroek) annuleren de editie 2020 van hun evenement. “We nemen deze beslissing met pijn in het hart. De coronamaatregelen die we opgelegd krijgen, zorgen er echter voor dat we deze feesten begin september niet georganiseerd krijgen”, zegt Eric Dilles namens de organisatie.

De Bevrijdingsfeesten in Klein-Willebroek vinden al 15 jaar op rij plaats tijdens het eerste weekend van september. “We hebben met ons comité overlegd met de dienst evenementen van de gemeente Willebroek, en met erg veel pijn in het hart moeten besluiten dat we een jaartje zullen moeten overslaan. De opgelegde coronamaatregelen maken het enorm ingewikkeld, omdat er voor elk onderdeel van ons feestweekend andere maatregelen gelden.”

Doe-het-zelfbarbecue

“Omdat we eten en drank serveren en optredens organiseren, vallen we onder de noemer ‘Horeca’. Dan kunnen we omwille van de coronamaatregelen geen drankstand zetten, maar moeten we onze bezoekers aan vaste tafels bedienen. Hiervoor hebben we helemaal niet voldoende medewerkers. Ook de doe-het-zelfbarbecue valt onder dezelfde noemer, net als het buurtontbijt. Er zou niet gedanst mogen worden, bezoekers mogen zelfs niet rondlopen want iedereen moet in zijn of haar bubbel blijven zitten. Ook de registratie van elke bezoeker aan de Bevrijdingsfeesten is verplicht, enzovoort.”

Winterfeest

“Hoewel we dit een moeilijke knoop vinden om door te hakken, heeft het voor ons geen zin om op die manier onze Bevrijdingsfeesten te organiseren. We bekijken nog of het wél mogelijk is om een klein evenementje te organiseren op 5 september zelf, of misschien eerder een winterfeest begin 2021… Het zal in elk geval heel vreemd zijn om begin september niet samen gezellig een pintje te drinken in ‘ons’ Klein-Willebroek.”