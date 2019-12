Oproep: Wie vindt knuffel van kleine Eléanore terug? Els Dalemans

02 december 2019

09u41 0 Willebroek De dertien maanden oude Eléanore uit Willebroek is haar favoriete knuffeldiertje kwijt. Mama Eefje de Pril verspreidde een oproep op Facebook om de roze struisvogel terug te vinden.

“Vorig week woensdagochtend ergens tussen 5 en 6 uur werd Eléanore met een ambulance vervoerd van het UZ Jette naar het Paola Ziekenhuis in Antwerpen. Plots was het knuffeldier van ons meisje verdwenen, we vermoeden dat het achtergebleven is op de brancard”, zegt De Pril.

“We lanceerden via sociale media een oproep, en heel wat mensen gingen mee aan het zoeken. Het bericht werd massaal gedeeld en we kregen heel wat reacties. Maar voorlopig heeft dit nog niks opgeleverd. Ik vind het zo vreemd dat het diertje de voorbije dagen nergens in een hoekje werd gevonden of aan een balie binnengebracht.”

“Het knuffeltje is een klein, pluizig struisvogeltje met 2 lange bruine poten en een bruin snaveltje. Eléanore mist haar knuffel erg hard, we zouden hem graag zo snel mogelijk terugvinden. We zouden een nieuw exemplaar kunnen kopen, maar doen dat liever niet. Dit diertje heeft immers ook een grote emotionele waarde, want Eléanore heeft hem al sinds haar geboorte.”

Wie de knuffel van Eléanore vindt, mag een mailtje sturen naar eefjedepril@hotmail.com.