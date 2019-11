Oproep: Wie stuurt eeuwelinge Joanna een verjaardagskaart? Els Dalemans

16 november 2019

12u59 0 Willebroek Op zaterdag 23 november is het feest in zorghotel Seniorplaza in Willebroek. Bewoonster Joanna Van Houdt blaast dan immers 100 kaarsjes uit. Om die bijzondere verjaardag te vieren, lanceert Seniorplaza een oproep: “Wie stuurt onze lieve Joanna een kaartje met verjaardagswensen?”

“Joanna is afkomstig uit Antwerpen, heeft lange tijd in Vlaams Brabant gewoond, en woont sinds twee jaar bij ons in Seniorplaza. Ze is nog heel actief, erg sociaal en neemt graag deel aan allerlei activiteiten. Maar het liefst van al is Joanna met haar breiwerk in de weer: ze maakt vaak meterslange creaties”, zegt coördinator Margot Sleebus.

“We willen onze lieve Joanna graag een fijne honderdste verjaardag bezorgen, maar ze houdt niet zo van grote feesten. Kaartjes krijgen vindt ze wél fijn, daarom besloten we deze oproep te lanceren. We zoeken zo veel mogelijk mensen die haar een wenskaartje willen sturen en er op die manier mee een bijzondere verjaardag van maken.”

Het postadres van de eeuwelinge is Joanna Van Houdt, Overwinningsstraat 135, 2830 Willebroek.