Ook gemeente trakteert tijdens 'Dag van de Buren’ Els Dalemans

07 juni 2019

18u34 1 Willebroek Maar liefst 45 Willebroekse straten, wijken en buurten vieren vrijdagavond samen de ‘Dag van de Buren’. Maar ook het gemeentepersoneel nam vrijdag deel aan het evenement, en verwende de buren en bezoekers van het gemeentehuis met fairtrade hapjes en drankjes.

“Door buren samen te brengen versterken we het samenhorigheidsgevoel. Mensen leren elkaar beter kennen, en dat heeft een impact op het sociale leven in onze wijken. We zijn blij dat ook dit jaar weer zoveel buurten zich hebben ingeschreven. We wilden hen dan ook graag ondersteunen: iedereen kreeg van de gemeente Willebroek het nodige promo-materiaal en een bon van 25 euro om lekkers mee te kopen in de Wereldwinkel”, zegt schepen Murat Oner (CD&V).

“Maar we wilden ook eens onze eigen buren verwennen. Vrijdagochtend plaatsten onze diensten daarom stoelen voor het Administratief Centrum in de Pastorijstraat. Voorbijgangers en bezoekers konden er gezellig samen iets drinken een babbeltje slaan, ook de Wereldwinkel was van de partij.”