Online woontest verzamelt meningen van Willebroekenaars Els Dalemans

13 februari 2020

12u14 0 Willebroek De gemeente Willebroek gaat inwoners bevragen over hoe ze in de toekomst willen wonen. De Kanaalgemeente neemt daarom deel aan de campagne ‘Thuis in de toekomst’ van de Vlaamse Overheid. “Met een online woontest kunnen inwoners hun mening geven, met die informatie gaan wij aan de slag”, zegt bevoegd schepen Bavo Anciaux (Open Vld).

“We roepen onze inwoners ouder dan 17 jaar op om voor 30 maart deel te nemen aan de woontest op de website www.thuisindetoekomst.be. Je kan deze vragenlijst thuis invullen, of aan één van de pc’s die ter beschikking staan in de bibliotheek. Met deze vragenlijst kunnen onze inwoners aangeven hoe ze in de toekomst graag willen wonen en hoe ze willen dat hun buurt er uit zal zien”, zegt Anciaux.

“We vragen de Willebroekenaar onder andere of we in de toekomst nog meer plaats moeten maken voor groen, of net voor meer parkeerplaatsen. Wonen onze mensen graag dicht bij scholen en winkels, of net liever rustig in het groen? Kiest de Willebroekenaar voor een privétuin of gemeenschappelijke tuin, heeft men graag meer contact met de buren of liever niet? Met de input uit deze bevraging kunnen wij als lokaal bestuur aan de slag, om zo samen met de Willebroekenaars concrete plannen te maken voor de toekomst van onze gemeente.”