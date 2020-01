Ongewenste bezoeker doorzoekt flat Els Dalemans

30 januari 2020

De bewoners van een appartement aan de Van Benedenlaan in Mechelen kregen ongewenst bezoek over de vloer. Een onbekende kon de deur forceren van de flat gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw. De dief doorzocht daarna de kamers, wat er precies allemaal verdwenen is moet nog verder worden onderzocht.