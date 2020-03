Ongewenst bezoek: Inbreker doorzoekt appartement aan Mechelsesteenweg Els Dalemans

07 maart 2020

11u08 7

Bewoners van een appartement aan de Mechelsesteenweg in Willebroek hebben ongewenste bezoekers over de vloer gekregen. Een inbreker kon de deur van de flat op de eerste verdieping forceren, en geraakte zo ongemerkt binnen. Het appartement werd daarna grondig doorzocht, wat er precies allemaal gestolen werd is nog niet duidelijk.