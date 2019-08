Onderzoek naar autobrand wordt verdergezet, opgepakte verdachte mag beschikken TVDZM

17 augustus 2019

16u50 2

De man die vrijdagochtend werd opgepakt door de politie na een autobrand in de Appeldonkstraat in Willebroek-Noord, is na verhoor opnieuw mogen beschikken. Dat heeft parketwoordvoerster Sylvie Van Baeden zopas bevestigd. “Het onderzoek naar de brand gaat intussen wel verder”, luidt het nog. De brand ontstond omstreeks 5.00 uur ’s ochtends en woedde hevig. Hulpdiensten werden opgeroepen en de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De wagen, een Porsche Panamera, brandde volledig uit. Vrij snel na de brand ging de politie uit van kwaad opzet. Er werd een perimeter ingesteld en het parket werd ingelicht. Die stuurde een branddeskundige en het lab ter plaatse voor verder onderzoek. Uit de eerste vaststelling bleek intussen dat het wel degelijk om brandstichting ging.