Ondanks flitsmarathon rijdt autobestuurster dubbel zo snel dan toegelaten in bebouwde kom Tim Van Der Zeypen

08 oktober 2020

11u00 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft in de Hoeikensstraat in Willebroek twee extreme hardrijders geflitst. Het deed dat tijdens de flitsmarathon van afgelopen woensdag. Tijdens die controles werden er 3.241 voertuigen gecontroleerd.

De twee extreme hardrijders werden na het flitsen meteen aan de kant gezet. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. “Eén van de chauffeurs klokte af op 94 kilometer per uur, de andere op maar liefst 115 kilometer per uur”, meldt de politie. De twee snelheidsduivels mogen zich binnenkort ook verwachten aan een uitnodiging van de politierechtbank. Ze riskeren een geldboete tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod.

Ook elders in de zone werd er gecontroleerd. De politie had zich opgesteld op een tiental locaties. Zo werd er in Mechelen gecontroleerd op Kouter, langs de Uilenmolenweg, de Brusselsesteenweg, op de Steenweg op Blaasveld en in de Oscar Van Kesbeeckstraat. Opmerkelijk: Daar hield iedereen zich netjes aan de maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur.

In Willebroek tot slot werd er naast de Hoeikensstraat ook nog gecontroleerd langs Brielen. Ook hier mag er niet sneller worden gereden dan vijftig kilometer per uur. Hier werd een chauffeur geflitst aan 83 kilometer per uur. Ook hij zal zich aan een dagvaarding voor de politierechtbank mogen verwachten. In totaal werden er 168 autobestuurders geflitst.