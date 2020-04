Onafhankelijke gemeenteraadsleden furieus na aanpassing reglement: “Dit toont aan hoe ondemocratisch Willebroek bestuurd wordt” Els Dalemans

29 april 2020

18u55 1 Willebroek Onafhankelijke raadsleden Kevin Eeraerts en Veronique De Wever reageren furieus op een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. “Men keurt een apart overleg van fractieleiders goed, waar wij niet welkom zijn. Dit niveau van besturen is beneden alle peil en ongezien in onze Kanaalgemeente”, zegt Eeraerts. “De inhoudelijke debatten worden nog steeds gevoerd in de gemeenteraad”, sust burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Eeraerts en De Wever verlieten dinsdagavond de allereerste digitale gemeenteraad van Willebroek na een stevige discussie over het aparte overleg van fractieleiders. “We zochten naar een manier om de werking van de gemeenteraad verder te optimaliseren, en dit overleg van fractieleiders is één van de mogelijke instrumenten. Dit is wettelijk zo bepaald, geen Willebroekse constructie. Het overleg van fractieleiders dient ook voor voor de bespreking en organisatie van praktische zaken. Het inhoudelijke debat wordt nog steeds gevoerd in de gemeenteraad”, zegt Bevers.

Openbaarheid van bestuur

Maar volgens Eeraerts is er meer aan de hand. “Bij de start van de legislatuur konden wij al vaststellen dat de bijlagen van het bestuursakkoord niet openbaar gemaakt mochten worden. Nu krijgt die manier van besturen een vervolg. Men ontneemt ons het democratische recht om onze functie als gemeenteraadslid uit te voeren, omdat we niet over alle informatie kunnen beschikken. Men kan voortaan zelfs de gemeenteraden schorsen om geheime gesprekken tussen fractieleiders te voeren. Dit is ongezien en compleet verwerpelijk, men ontneemt ons en de burgers openbaarheid van bestuur. Zo krijgen mensen dus een degout van de politiek.”

Overlopers

Eeraerts kreeg na zijn betoog echter een sneer uit de pan van Marc De Laet (sp.a): “Wij volgen met deze aanpassing gewoon de richtlijnen van de hogere overheid. En ook wij zijn niet gediend met overlopers, in geen enkele fractie.” (Eeraerts verliet voor de gemeenteraadsverkiezingen Vlaams Belang voor N-VA, maar stapte na de verkiezingen ook uit die partij, nvdr.) Kevin Eeraerts en Veronique De Wever behoorden tot een fractie, ze hàdden een fractieleider, maar maakten zelf de keuze om als onafhankelijke te zetelen.”