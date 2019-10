Nieuwe trage wegenwandeling trekt door Blaasveld Els Dalemans

09 oktober 2019

17u58 0 Willebroek Tijdens de ‘Dag van de Trage Weg’ op zondag 20 oktober, wordt in de Willebroekse deelgemeente Blaasveld een nieuw traject ingewandeld. “

“Na onze eerste tragewegenwandeling van vorig jaar, gaan we dit keer wandelen langs de oostkant van de spoorweg in Blaasveld. We vertrekken aan Stokerij de Molenberg in de Klaterstraat, waar ook fietsen kunnen gestald worden. Vrij vertrekken is mogelijk tussen 13 en en 14.30 uur, bij de start is een wegbeschrijving met wat meer historische info beschikbaar”, zegt initiatiefnemer Dirk Cortebeeck.

“Halverwege plannen we een pauze bij speeltuin Het Moleken in de Michael van Breedamstraat. Ook met rolstoelen en kinderwagens kan je het traject volgen, hou er natuurlijk wel rekening mee dat we wandelen op zowel zandwegen, grind als verharde wegen.”

“De heropwaardering van trage wegen is voor ons enorm belangrijk. Deze paden zijn voor zwakke weggebruikers immers een ideale manier om de drukke en vaak gevaarlijke verkeersaders in het dorp te vermijden. We hebben er daarom bij de bevoegde schepen voor mobiliteit op aangedrongen om de toegang tot deze wegen te verbeteren, ze regelmatig te onderhouden, en mogelijk ook van naamplaatjes te voorzien.”