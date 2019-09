Nieuwe directeur voor Atheneum Willebroek Els Dalemans

02 september 2019

17u20 1 Willebroek Atheneum Willebroek heeft een nieuwe directeur. Tim Van Geffen neemt de fakkel over van Petra Colin. Zij stond de voorbije 5 jaar aan het hoofd van de school, en wordt nu adjunct-directeur.

Tim Van Geffen stond 15 jaar als leraar wiskunde voor de klas in het atheneum van Boom. “Naast samen leren is ook samen leven voor mij een belangrijk deel van het onderwijs. Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging, en ben er helemaal klaar voor om samen met alle personeelsleden van atheneum Willebroek ons nieuwe schoolproject te realiseren”, aldus Van Geffen.

“Dat schoolproject omvat de veelbesproken modernisering van ons secundair onderwijs. Vanaf dit schooljaar gaat starten we onder andere met een eigen laptop voor elke leerling in het eerste middelbaar. Zo kiezen we voluit de weg van nieuwe technologieën. Alle kinderen moeten immers de kans krijgen om digitale vaardigheden aan te leren. Ook steun ik het idee van de nieuwe, bredere graad met een A-stroom en een B-stroom. Dankzij deze manier van werken kan elke leerling na de eerste graad een studiekeuze maken die beter past bij zijn of haar talenten.”