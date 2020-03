Nieuw webplatform steunt lokale handelaars Wannes Vansina

21 maart 2020

11u20 7

De gemeente Willebroek lanceert een platform om de lokale handelaars in deze moeilijke weken te steunen. “In deze woelige tijden waarin we massaal de strijd aangaan tegen Covid-19, mogen we ook de Willebroekse handelaars niet vergeten”, zegt Ilse Lenvain, schepen van Lokale Economie. “We moedigen het aan dat onze handelaars op een creatieve en positieve manier omgaan met deze situatie. We werken samen verschillende nieuwe ideeën uit.”

De website in samenwerking met www.willebroek-online.be (Sandra Van Opstal) zal bestaan uit twee luiken. Onder de noemer ‘Laat ons niet bederven’ kunnen handelaars hun bederfbare producten samen te koop aanbieden. Daarnaast worden de Willebroekenaren opgeroepen om cadeaubonnen te kopen zodat de handelaars de middelen krijgen om de moeilijke periode te overbruggen.

Handelaars en horecazaken die graag mee worden opgenomen, kunnen contact opnemen via eureka.mail@telenet.be.