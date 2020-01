Negentienjarige riskeert achttien maanden cel voor overval op hoogbejaarde man (92) TVDZM

13 januari 2020

15u15 0 Willebroek Aymane J., een negentienjarige jongeman uit Namen, riskeert een celstraf van achttien maanden effectief voor een overval op een hoogbejaarde man in het Park Brouwershof. De feiten dateren van zo’n anderhalf jaar geleden. Het slachtoffer raakte bij de overval gewond.

Het slachtoffer werd in de zomer van 2018 plots aangesproken door een onbekende man. “Er werd geld gevraagd”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Het slachtoffer weigerde en wandelde weg maar werd even later in de struiken getrokken en tegen de grond gewerkt. Vervolgens werd zijn portefeuille gestolen.”

Het bejaarde slachtoffer werd ook geslagen en raakte gewond bij de feiten. Nadien moest hij naar het ziekenhuis. Hij moest genaaid worden achter het oor. Camerabeelden van de brutale straatroof waren er niet. Wel beschikten de speurders over camerabeelden in een steegje in de buurt. Daarop was onder meer de beklaagde te zien met nog een kompaan.

Jeugdrechter

Uiteindelijk kon de politie hen identificeren en enkele maanden later werd de tiener uit Namen gearresteerd. Hij verbleef ook al een tijdje in de gevangenis. De jongeman is ondanks zijn jeugdige leeftijd geen onbekende voor het gerecht en de politie. Voorlopig beschikt hij wel nog over een blanco strafblad maar de jeugdrechter zou hem wel al enkele keren over de vloer hebben gekregen.

Vandaag eiste het parket een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.600 euro. “Gelet op de hoge leeftijd van het slachtoffer zijn deze feiten bijzonder laakbaar”, besloot de Mechelse aanklaagster. Beklaagde zelf betwistte vanaf zijn arrestatie de feiten en werkte volgens het gerecht niet echt mee. Zo weigerde hij zelfs oorspronkelijk om verklaringen af te leggen bij de onderzoeksrechter.

“Niet overvallen”

Ook op zitting vandaag bleef hij de feiten ontkennen. Al gaf hij inmiddels wel toe dat hij op het moment van de feiten in Willebroek en in het park aanwezig was. “Maar ik heb die overval niet gepleegd”, klonk het nog. Hij vroeg de vrijspraak. Of rechter Goedele Van den Brande hierop zal ingaan, weten we op 10 februari.