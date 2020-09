Negenkoppige drugsbende riskeert 18 jaar cel Tim Van Der Zeypen

17 september 2020

18u30 0 Willebroek Negen leden van een drugsbende uit Willebroek hebben zich donderdagnamiddag voor de rechter moeten komen verantwoorden. Ze verhandelden tussen november 2018 en november 2019 zowel cocaïne als XTC.

De bende kwam in het vizier van de politie en het gerecht nadat ze in december 2018 toevallig getuige waren van een drugsdeal. Die vond plaats aan een hondenweide in Klein-Brabant. Tijdens die tussenkomst werd er een gsm aangetroffen. Deze was verstopt onder een stukje grond.

Verder onderzoek bracht meteen één leider aan het licht. Het ging om Karim E.H. uit Willebroek. De man maakte gebruikt van verschillende onderdealers, koeriers en zelfs safe houses. Daar werd de drugs verstopt. Eind november 2019 kwam de politie dan uiteindelijk tussen. Er volgden een zevental huiszoekingen.

Vier jaar cel

“Er werd opnieuw drugs gevonden. Het ging om 437 gram cannabis, 79 gram cocaïne en meer dan 30.000 euro aan cash geld”, zei de openbaar aanklager vanmiddag. Nog volgens het parket ging het om een zeer goed georganiseerde drugsbende met een duidelijk structuur.

Tegen Karim E.H. werd de strengste straf gevorderd: 4 jaar cel en een geldboete die kan oplopen tot 32.000 euro. De andere bendeleden riskeren celstraffen tussen de één jaar en de drie jaar effectief gekoppeld aan geldboetes tussen de 8.000 en 24.000 euro. Er werden ook enkele duizenden euro’s vermogensvoordeel verbeurd verklaard.

Eerlijk pleidooi

De verdediging van E.H. betwistte de feiten tijdens een opmerkelijk eerlijk pleidooi niet. “Alleen is mijn cliënt geen leider”, klonk het bij meester Frédéric Thiebaut. “Gelet op zijn strafblad komen wij hier geen straf met uitstel vragen. Wel een mildere straf dan vier jaar effectief. Hij wil zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

De strafpleiter stelde een celstraf van achttien maanden voor. Zijn confrater, meester Sylke Vankeerberghen, stelde dan weer een werkstraf voor. Haar cliënt werd door het parket aanzien als rechterhand van de E.H. “Hij is nog jong en heeft al 6,5 maanden in voorhechtenis gezeten”, luidde het.

Een vonnis in de zaak wordt verwacht in oktober.