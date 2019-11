Negen woningen geëvacueerd na gaslek TVDZM

26 november 2019

11u20 5 Willebroek De hulpdiensten hebben vanochtend negen woningen in de Molenstraat geëvacueerd na een gaslek. Nutsmaatschappij Fluvius is momenteel ter plaatse. Er werd een perimeter ingesteld.

Arbeiders zijn in de Molenstraat momenteel aan de slag om het rioleringsnet te vernieuwen. Daarbij werd dinsdagochtend een kleine kraan ingezet. Bij graafwerk werd er een gasleiding overgetrokken. Het ging volgens de hulpdiensten om een lagedrukleiding. Hierdoor kwam er gas vrij en die verspreidde een hevig gasgeur.

Hulpdiensten werden opgeroepen en besloten om de straat af te sluiten. Er werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. “Er is ook besloten om enkele woningen te evacueren”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. “Dit omwille van veiligheidsoverwegingen.” De bewoners konden terecht in Bel Air.

Herstellingen

Intussen is ook Fluvius aan de slag om de gasleiding te herstellen. Het gaslek werd inmiddels al gedicht maar de definitieve herstelling zal pas later op de dag volgen. “Tot die tijd blijft de perimeter en mogen de bewoners nog niet terug naar hun woning.”

In Bel Air krijgen de bewoners van de geëvacueerde woningen in afwachting van de herstellingen eten en drank. Het verkeer moet voorlopig ook omrijden. “Er telt een plaatselijke omleiding”, besluit de politie. Volgens enkele buurtbewoners is het niet de eerste keer dat er tijdens de werken een gasleiding werd overgetrokken.