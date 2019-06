Nederlandse drugsdealers krijgen celstraffen met uitstel TVDZM

12 juni 2019

15u30 0 Willebroek Twee Nederlanders uit Appeldoorn zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk vijftien en achttien maanden met probatie-uitstel. Het duo stond terecht voor het verhandelen van cocaïne.

Bij een politiecontrole begin februari bleken ze in het bezit te zijn van een hoeveelheid drugs. Zo werd er naast cocaïne ook nog xtc en cannabis aangetroffen.

De 20-jarige Nigel V.D.V. sloeg eerst nog op de vlucht maar kon na een korte achtervolging worden opgepakt. Zijn kompaan werd ter plaatse gearresteerd. Hij verklaarde meteen dat hij niets van een mogelijke drugsdeal afwist. “De drugs die ik bij heb, zijn voor eigen gebruik. Ik had het meegenomen omdat ik dacht dat we zouden gaan feesten”, klonk het in zijn verklaringen aan de politie.

De rechter geloofde hem niet en achtte hem na een maand beraad dan toch schuldig aan het verhandelen van drugs. De twintiger probeerde zijn betrokkenheid eerst nog te minimaliseren maar nadat de speurders zijn telefoon wisten uit te lezen, ging hij over tot bekentenissen. Naast de celstraffen met probatie-uitstel moeten beide Nederlanders wel nog een geldboete betalen van 8.000 euro.