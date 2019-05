Nederlanders riskeren tot 18 maanden cel voor drugsdeal TVDZM

31 mei 2019

13u40 0 Willebroek Nigel V.D.V. (20) uit het Nederlandse Appeldoorn riskeert een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro. De man stond samen met een kompaan terecht voor het verhandelen van cocaïne. Het duo liep tegen de lamp op de parking van een supermarkt in Willebroek. Ze hadden een hoeveelheid drugs bij zich.

Toen de politie het voertuig begin februari 2019 wilde controleren, sloeg de 20-jarige op de vlucht. De jonge Nederlander kon pas gevat worden na een achtervolging. Daarbij gooide hij een plastic zak weg met drugs. Naast cocaïne werd er ook nog cannabis en xtc gevonden. Zijn kompaan, de passagier in het voertuig, bleef zitten en werd meteen opgepakt. V.D.V. ontkende eerst nog dat hij de drugs wilde verkopen, maar uiteindelijk gaf hij toch toe. “De speurders hadden namelijk berichten gevonden in zijn gsm-toestel waarin te lezen was dat hij in België had afgesproken voor de verkoop van cocaïne”, aldus de procureur des konings.

“Geen kilo's”

De verdediging van V.D.V. vroeg een straf met uitstel. “Het gaat hier niet om de grote hoeveelheden. Ik denk dat je in Antwerpen andere hoeveelheden hoort. Hier spreekt men over grammen, in Antwerpen over kilo’s of tonnen”, zei de raadsman van de 20-jarige. Bovendien zit hij al vier maanden in de gevangenis en is hij tot het besef gekomen dat hij een andere manier moet vinden om aan geld te geraken.” De kompaan van de twintiger bleef steeds zijn betrokkenheid ontkennen. “Zowel aan de politie als aan de onderzoeksrechter verklaarde hij dat de aangetroffen drugs voor zichzelf waren en hij met zijn vriend was meegegaan naar België om uit te gaan”, ging de procureur verder. “Totaal ongeloofwaardig.”

Ook de kompaan moest zich vanochtend verantwoorden voor drugshandel maar liet uiteindelijk verstek gaan. De man riskeert nu vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. Welke straffen de rechterhen zal opleggen, weten we binnen twee weken.