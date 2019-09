Natuurvrienden zetten bijzondere leden in de bloemetjes Els Dalemans

27 september 2019

09u57 0 Willebroek De Willebroekse vereniging ATB Natuurvrienden zette bij de start van het nieuwe werkingsjaar enkele bijzonder leden in de bloemetjes.

“We vierden het 25-jarig lidmaatschap van vijf leden: Marcella Oosterlinck, Dianne Reveraert Dianne, Katrien Van Den Bergh, Linda Van Wouwe en Monique Verbelen. Drie leden bliezen 50 kaarsjes uit: Diane Cappaert, Nelly De Clercq en Staf Smet”, zegt Jeanneke De Roeck van Natuurvrienden.

“Vier mensen zijn maar liefs 60 jaar lid van de Natuurvrienden: Rosalie De Clercq, Adolphine De Smedt, Fernand Fermeuse en Rosine Janssens. Eén persoon, Isabella Van Dijck, deed daar nog eens tien jaar bovenop en is al 70 jaar lid.”

“We vierden ook enkele activiteitenverantwoordelijken. Dominique Eeraerts is 20 jaar bestuurslid. Roland Merlier, die ook zorgt voor ons ledenblad, haalt zilver met zijn 25 jaar in het bestuur. Als verantwoordelijken voor de dansactiviteit werden ikzelf en Viviane Van Keer in de bloemetjes gezet voor respectievelijk 40 jaar en 50 jaar dansleiding. Swa Van Gompel werd gevierd voor zijn 40 jaar toneelregie.”

Wie meer te weten wil komen over de activiteiten van ATB Natuurvrienden Willebroek, kan een kijkje nemen op www.natuurvriendenwillebroek.be.