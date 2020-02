Natuurpunt plaatst schermen en emmers voor jaarlijkse paddentrek TVDZM

01 februari 2020

18u35 0 Willebroek Vrijwilligers van Natuurpunt zijn zaterdagvoormiddag gestart met het voorbereiden van de jaarlijkse paddentrek. In de Broekstraat in Blaasveld (Willebroek) werden de nodige witte schermen en emmers langs de weg geplaatst.

Van zodra het warmer wordt, zullen de padden ter hoogte van het natuurdomein het Broek van de ene kant van de baan naar de andere trekken. De schermen en emmers moeten voorkomen dat autobestuurders de overstekende padden doodrijden. In totaal kwamen er zo’n zevental vrijwilligers, Natuurpunt een handje helpen bij het graven en het plaatsen van de schermen. Vanaf vandaag zullen de vrijwilligers ook meermaals per dag langs komen in de Broekstraat en zal worden nagegaan of er padden in de emmers zitten “Waarna we de dieren veilig zullen overzetten”, besluiten ze bij Natuurpunt.