Na succes van project flatwachters: ook Tuinwijk krijgt 'buurtwachters’ Els Dalemans

06 januari 2020

14u02 4 Willebroek De vernieuwde Tuinwijk in Willebroek heeft voortaan haar eigen ‘buurtwachters’. “Vier bewoners zetten zich vrijwillig in om toezicht te houden en onder andere zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen”, zegt directeur van Volkshuisvesting Willebroek Andy Dilles.

“Als sociale huisvestingsmaatschappij werken we al een tijdje met flatwachters in onze residenties Schoondonk, Herselaar en Groenlaar aan de Ringlaan. Zij houden een oogje in het zeil in de appartementsgebouwen en in de omgeving rondom en het resultaat mag er zijn. Daarom besloten we op dezelfde manier aan de slag te gaan in de nieuwe Tuinwijk”, zegt Dilles.

Binnenplein

“We bouwden hier in 2019 in totaal 70 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan 40 op de projectsite Hoge Heide. Maar het binnenplein is een gevoelige zone als het gaat om zwerfvuil en sluikstort, daarom gingen we op zoek naar naar betrokken bewoners die als buurtwachters toezicht willen houden. Veronica Gracia, Burhan Gunes, Khalid El Hamri El Mehdaoui en Jean-Pierre Steenackers stelden zich kandidaat.”

Sluikstort

“Deze buurtwachters zullen zeker één keer per dag hun ronde maken langs de gemeenschappelijke ruimtes van de gebouwen, rond de gebouwen en op het binnenplein. Ze zullen meldingen van sluikstort doorgeven aan de gemeente en proberen te weten te komen wie de daders zijn. De goederen die ze vinden, kunnen ze in de ondergrondse container stoppen of in de voorziene berging stockeren. Als de goederen te groot zijn, komen onze medewerkers van Volkshuisvesting ze ophalen.”

Hangjongeren

“Maar onze buurtwachters doen nog veel meer. Ook wanneer er herstellingen nodig zijn in de gemeenschappelijke ruimten, zullen onze vier vrijwilligers dit signaleren. Verder kunnen we ook op hen rekenen om een luisterend oor te zijn voor de bewoners, om brieven voor Volkshuisvesting te bussen, nieuwe bewoners wegwijs te maken, op de juiste manier om te gaan met hangjongeren uit de buurt, het brandalarm in het oog te houden ... Wij zorgen voor de nodige opleidingen en coaching van onze buurtwachters en geven hen alle nodige werkmateriaal om mee aan de slag te gaan.”