Na granaataanslag op loungebar verlengt gemeente intrekking van horecavergunning TVDZM

07 augustus 2019

13u29 0 Willebroek Loungebar Havana Club in de August Van Landeghemstraat blijft nog zeker een maand langer dicht. Dat heeft het gemeentebestuur van Willebroek samen met de lokale politie van Mechelen-Willebroek en de uitbater van de loungebar beslist.

Ruim een maand geleden, op 15 juli, werd de loungebar in het centrum van Willebroek al voor de derde keer op anderhalf jaar tijd geviseerd door onbekenden. Vanuit een rijdende wagen werd er toen een granaat tegen de voorgevel gegooid. Alleen ketste de granaat af op het raam en ontplofte die hierdoor op straat. Het gevolg was een grote ravage. De vitrine van een naastgelegen kledingzaak begaf het. Net zoals de vitrine van een kapperszaak aan de overkant en een autoruit. Bij de granaataanslag raakte niemand gewond.

Horecavergunning

Uit veiligheidsoverwegingen werd de loungebar onmiddellijk gesloten en op bevel van de Willebroekse burgemeester werd ook de horecavergunning voor een maand ingetrokken. Eerder deze week liep die schorsing af en kwamen de betrokken partijen opnieuw bij elkaar voor een nieuw overleg. “Om de veiligheid van de zaakvoerder, de cliënten, buurtbewoners en passanten te verzekeren, is er beslist om de intrekking van deze horecavergunning met een maand te verlengen”, luidt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Onderzoek gaat verder

In het onderzoek naar de daders die de granaat naar de gevel wierpen, is er nog niet veel meer bekend. Na de aanslag startte de Federaal Gerechtelijke Politie onder leiding van de onderzoeksrechter Philippe Van Linthout en het Mechelse parket een gerechtelijk onderzoek op. Voorlopig zonder veel succes. De dader of daders zijn nog steeds spoorloos. Ook over een mogelijk motief is er weinig geweten. Eerder liet de 35-jarige zaakvoerder van de loungebar al weten dat ook hij geen idee heeft waarom zijn zaak wordt geviseerd. Het onderzoek loopt intussen wel verder.