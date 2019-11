Motorrijder gewond na aanrijding TVDZM

01 november 2019

12u15 0

Bij een verkeersongeval in de Guido Gezellestraat is een motorrijder gewond geraakt. De achttienjarige man liep lichte verwondingen op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was er ook nog een autobus betrokken.