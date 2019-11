Mogelijke drugsdealer (21) opgepakt na ‘foutje’ met hold-upalarm TVDZM

05 november 2019

09u50 0 Willebroek In de Molenweg heeft de politie een 21-jarige man uit Antwerpen opgepakt. De twintiger had net een partij cocaïne verkocht aan de bewoner van een woning. De politie kon hem arresteren na een foutje van de bewoner. Die duwde per ongeluk op het hold-upalarm.

Afgelopen vrijdag kreeg de politie van Mechelen-Willebroek een oproep van een mogelijke overval in de Molenweg in Willebroek. De politie kwam massaal ter plaatse en trof aan de woning een verdacht voertuig op. “Het stond geparkeerd in het midden van de rijbaan”, luidt het bij de politie. “Aan de voordeur stonden twee mannen. Ze waren beiden erg zenuwachtig en hadden een tegenstrijdig verhaal.”

De politie voerde een controle uit in de woning. “Dit om te controleren of er in de woning geen personen in nood zijn”, legt de politie verder uit. Tijdens die controle troffen de politie-inspecteurs een hoeveelheid cocaïne en een aanzienlijke geldsom aan. Beiden mannen werden verhoord. De bewoner van de woning verklaarde aan de agenten dat hij de drugs net had gekocht van de andere man.

De andere man werd uiteindelijk geïdentificeerd als een 21-jarige man uit Antwerpen. “Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket”, besluit de politie. “Het hold-upalarm bleek uiteindelijk een foutje te zijn van de bewoner.”